SPRESIANO (TREVISO) - Multato perché circolava con la revisione dell'auto scaduta. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, è finito nel mirino della polizia locale di Villorba. La dimenticanza ha fatto immediatamente scattare la sanzione. E non è la prima volta. Nel tempo il primo cittadino aveva già accumulato due multe per eccesso di velocità lungo la Pontebbana : al netto del margine di legge, rispettivamente per aver superato il limite di 1 e di 6 chilometri all'ora. In entrambe queste ultime occasioni, tra l'altro, non c'era lui alla guida. Ma l'auto era la sua. «Non ho nessun problema a dirlo: si possono prendere multe e le si pagano spiega Della Pietra per questo non accetto quando qualcuno insinua che con il Vista-Red installato sul semaforo di Visnadello e con quello che monteremo sul semaforo del centro di Spresiano vogliamo solamente fare cassa».



LA PREOCCUPAZIONE

Ciò che più preoccupa il sindaco è l'aumento degli automobilisti che girano senza assicurazione. Il comando della polizia locale di Spresiano ha evidenziato un picco proprio negli ultimi mesi. Nel 2020 erano state elevate 7 multe per la mancata copertura assicurativa. L'anno scorso il totale è salito a 17. E la sensazione è che continuerà a crescere. «Il trend sarà sicuramente confermato in aumento anche per quest'anno prevede Paola Pol, comandante della polizia locale di Spresiano considerato che solo in questi primi giorni del 2022 sono già state elevate 11 sanzioni per la mancanza dell'assicurazione». Su questo punto Della Pietra è molto duro: «Il fenomeno è preoccupante. Bisogna stare molto attenti: sistemi come il Targa-system per la lettura delle targhe possono darci una mano determinante avverte circolare senza la copertura assicurativa è pericolosissimo sia per il diretto interessato che per tutti gli altri automobilisti. Non si scherza».



IL DISPOSITIVO

Per quanto riguarda il Vista-Red del semaforo sulla Pontebbana a Visnadello, l'anno scorso ha fatto scattare 1.555 multe, immortalando altrettanti automobilisti che non si sono fermati al rosso e hanno tirato dritto. All'inizio di marzo, questa la previsione, verrà attivato anche il Vista-Red destinato a controllare giorno e notte il semaforo del centro di Spresiano, sempre sulla Pontebbana. Il sistema è sostanzialmente identico. «Sono tante 1.555 multe in un anno al semaforo di Visnadello? Vuol dire quattro o cinque al giorno. Non ci dimentichiamo che si sono dimezzate rispetto a quanto è stato montato il Vista-Red conclude Della Pietra questo significa che funziona. Il nostro obiettivo è fare in modo che le auto non passino con il rosso. Non è questione di far cassa. Tante o poche che siano le multe, con il semaforo rosso ci si deve fermare. E non mi sembra una presa di posizione rivoluzionaria».