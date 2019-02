Addio Luana, la guerriera di Zrero Branco uccisa dal male a 41 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sognava di diventare mamma, era pronta a candidarsi a sindaco alle prossime elezioni con la coalizione di centrodestra e adorava il proprio lavoro di avvocato. Zero Branco perde una guerriera. Luana Antelmi è mancata alle 4 di ieri mattina. Aveva 41 anni. E mille progetti, che il tumore al seno che l’ha colpita nel 2010 ha progressivamente tarpato, fino a spezzarli del tutto. Viveva in via Corniani a Sant’Alberto, lavorava nello studio legale di Eleonora Facchetti a Treviso, era stata presidente dell’Associazione...