Sindaco aggredito. Salvini su Facebook: «Presto in città per aiutarlo con gli zingari fuorilegge»

CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - «Massima solidarietà al Sindaco e ai suoi concittadini perbene, sarò presto in città per aiutarlo a risolvere i problemi con gli z». Lo scrivesulla propria pagina, commentando la notizia dell' aggressione al primo cittadino di Caerano San Marco, Gianni Precoma Il sindaco della cittadina trevigiana era intervenuto da solo per far allontanare un camper parcheggiato in una zona periferica, ed era venuto alle mani con uno degli occupanti riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.