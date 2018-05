di Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà se è stata la mano femminile di Chiara Mazzocato a fare la differenza o l’uso di qualche ingrediente misterioso. Sta di fatto che il Gran finale della sfida ai fornelli dell’altra sera, volta a decretare, a villa Razzolini di Asolo, il, si è concluso con la squadra dei sindaci Mazzocato di Caerano e Migliorini di Asolo che, con 625 punti, ha battuto i sindaci Favero di Montebelluna e Marcon di Castelfranco che hanno ottenuto 484 punti. Nel primo caso a prendere tutti per la gola è stato un risotto agli asparagi, nel secondo delle tagliatelle alle erbe spontanee e speck. L’originalissima iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di aiutare i “”, classe terza ad indirizzo musicale di Biadene, a raccogliere le somme necessarie per un viaggio in Florida, dove la classe suonerà a Sarasota e in un secondo concerto a Orlando.