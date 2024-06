Giofrè, ds di Treviso Basket fa il punto sul mercato: «Offerta importante per Olisevicius, sul parco italiani non dobbiamo avere fretta»

TREVISO – Stando ai rumors che circolano in questi giorni, dal termine della regular season ad oggi avrebbe già avviato un bel po' di trattative: Veronesi (che ha poi firmato per Sassari), Woldetensae, Mazzola. Lui invece assicura che non c'è nulla di vero e che non è il momento di chiudere sul mercato italiano. L’unico “colpo” fatto finora è stato confermare per un altro anno il centro Pauly Paulicap, oltre a prolungare i contratti in scadenza di importanti pedine dello staff di coach Frank Vitucci: il vice Alberto Morea, il team manager Damiano Gava e il preparatore fisico Dario De Conti. Simone Giofrè, ds della Nutribullet, è troppo esperto per scomporsi di fronte ai rumors che riguardano il proprio lavoro: «Le voci ci sono per noi come per tutte le altre squadre. È un fenomeno tipico di questo periodo dell’anno, che fa parte del gioco. Gli attori principali in questo momento sono le agenzie, che devono trovare un lavoro per la prossima stagione ai free agent loro assistiti: quindi creano un'informazione sottotraccia, facendo emergere interessi a volte anche non concreti, perché magari esistono già trattative in corso e vogliono giocare al rialzo su un altro tavolo.

Non vi disturbano questi rumors?

Pertanto può capitare tranquillamente che i club vengano citati e coinvolti, pur non essendo realmente interessati a determinati giocatori».

«Mi interessa davvero poco inseguire tutto quello che esce e non perdo tempo a smentire, perché preferisco sfruttarlo per lavorare. Tutto quello che ho letto in queste settimane non corrisponde al vero: secondo quello che si dice in giro, avrei già quasi firmato tre o quattro italiani. La realtà è che stiamo esplorando alcune situazioni, ma non abbiamo fretta, nonostante il mercato oggi ti spinga a dover fare qualcosa per l’ansia di non restare indietro. Ma è un’illusione: finora si sono mossi soltanto buoni giocatori di A2 e qualche elemento che l’anno scorso era nella massima serie. La maggior parte dei giocatori di categoria sono ancora fermi. Inoltre i due maggiori campionati non si sono ancora conclusi e dunque tanti movimenti avverranno non prima della fine di giugno. Noi non vogliamo farci tirare dentro nella bagarre, perché non è una zona in cui possiamo competere, e valutiamo le situazioni con calma e raziocinio».

Intanto avete confermato Paulicap.

«Abbiamo deciso di non utilizzare l’opzione di uscita dal contratto, che avevamo solo noi e non lui: non abbiamo dovuto fare nessuna trattativa. L’anno scorso avevamo firmato un biennale, prendendoci un grosso rischio per via del campionato di provenienza di Paulicap, ma il ragazzo ha risposto molto bene. Dopo i normali alti e bassi del primo periodo, ha disputato una seconda parte di stagione in crescendo sotto tutti i punti di vista, dimostrando grande partecipazione e voglia di migliorarsi».

Quanto agli altri reduci della scorsa annata?

«Stiamo facendo le nostre valutazioni sui giocatori, non di gruppo ma singolarmente. Preferiamo ragionare un pezzo alla volta e in base a quello capire dove orientarci per il successivo. In questo momento non faccio mistero che stiamo parlando con l’agenzia di Olisevicius, che ci farebbe piacere riavere con noi. Onestamente non mi aspetto una decisione in poco tempo: lui è un giocatore di livello, un veterano, ha mercato anche fuori dall'Italia. Noi abbiamo dimostrato la volontà di tenere il giocatore: bisogna fare uno sforzo economico importante, perché ha giocato molto bene con noi, ma da questo punto di vista devo ringraziare la nostra proprietà che si è dimostrata davvero sensibile in tal senso».

Quindi possiamo sognare un altro anno con Oli?

«Non ho detto che riusciremo a tenerlo, ma che faremo il massimo di quello che è nelle nostre possibilità. Potremmo avere la risposta tra qualche settimana: la nostra proposta, per noi, è molto importante; vedremo se verrà considerata allo stesso modo anche dal giocatore».

Nessun’altra conferma?

«Un passo alla volta. Se riusciamo a tenere Olisevicius, pensiamo all’incastro successivo. Gli unici con un altro anno di contratto sono Harrison e Mezzanotte, entrambi con clausola di uscita sia per noi che per loro. Allen, Bowman e Robinson sono free agent ma, come ho anticipato, non pensiamo a conferme in blocco».

E Zanelli?

«È un altro free agent e anche per lui ho letto di interessi da parte di altre squadre. Per quanto riguarda gli italiani, stiamo esplorando un po’ di situazioni, ma non ci siamo ancora mossi facendo offerte a qualche giocatore. Al momento stiamo prendendo in considerazione alcuni prospetti e capendo se ci può essere un interesse reciproco: è come quando corteggi una donna, non è che la inviti subito fuori. Abbiamo anche Faggian e Torresani sotto contratto e stiamo cercando di studiare il percorso più adatto per consentirgli di diventare la “loro” miglior versione possibile, anche perché sono ragazzi sui quali il club ha investito durante il percorso giovanile e rappresentano un patrimonio per il futuro. Per gli stranieri invece ci vorrà molto tempo: bisogna aspettare la fine della Summer League di Las Vegas, quando molti di loro dovranno abbandonare il sogno di approdare in Nba e non dimentichiamo che questa è anche estate olimpica, dunque ci vorrà un po’ di pazienza».