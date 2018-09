Visita-lampo di Berlusconi: incontro riservato e poi pranzo in locanda

TREVISO - Breve visita in Veneto oggi di Silvio Berlusconi, che in elicottero è giunto a metà mattinata nella sede de "La Nostra famiglia", una struttura di riabilitazione residenziale, a Pieve di Soligo. Qui l'ex premier aveva un appuntamento con una persona. Fonti del centro hanno escluso però che il motivo della visita fosse legato a esigenze di cura di Berlusconi. L'ex premier, con un piccolo seguito, si è recato poi a pranzo in un ristorante della zona, la locanda «Da Lino», a Solighetto, ripartendo nel primo pomeriggio.

