I servizi e le reazioni sul Gazzettino del 5 maggio

LORIA - Il sindaco uscente di Loria,, 71 anni, è morto nella notte: lutto in tutta la Castellana e nella Marca per l'amministratore che era stato eletto primo cittadino nel 2014. A causa delle condizioni di salute aveva lasciato l'incarico alcune settimane fa. Ma, malgrado la malattia, non ha mai lasciato la squadra (facendo campagna elettorale per la candidata sindaco della sua lista) nè il posto di consigliere provinciale con delega importante alla Pianificazione territoriale, urbanistica e agricoltura.«Condoglianze alla famiglia, ai cittadini del suo paese da parte mia e degli amministratori di tutta la Provincia – ha dichiarato il presidente della Provincia Stefano Marcon - Era un valido collaboratore con il quale era facile lavorare e programmare gli intenti comuni. Il suo impegno e disponibilità non sono mai venuti a mancare neanche quando la malattia ne ha fiaccato le forze. Ciao amico caro».