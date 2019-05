Omicidio a Silea: lite, poi il suocero spara un colpo in faccia al genero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA -questa mattina, 19 maggio, a, in via Nerbon. Un uomo è satato ucciso con colpi da arma da fuoco, al culmine di una. Dopo il delitto, l'omicida si è barricato in casa, fino all'arrivo di carabinieri e polizia, dopodihé è stato portato in caserma.La vittima è, 63 anni, marito della figlia del suo assassino,, 91enne. L'anziano ha preso una doppietta e ha sparato al genero al volto, sulla soglia di casa. La figlia dell'assassino nonché moglie della vittima, era nel cortile dell'abitazione, ed è stata portata sotto choc in ospedale.