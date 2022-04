SILEA - Stava rientrando a casa, verso le 23.15 di questa sera, a bordo della sua auto. Percorreva via Sant'Elena a Cendon di Silea quando, all'altezza di una curva, è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento andando a schiantarsi con un violenza tale che l'auto è risultata praticamente distrutta. Il 40enne che era alla guida è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del Suem 118, accorsi sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.