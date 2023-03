SILEA (TREVISO) - Sindaco, vicesindaco, assessore, capogruppo e segretario generale donne: Silea è l'eccezione in rosa. «Ma ci piacerebbe essere la norma» commenta il sindaco Rossella Cendron. Chissà se tra dieci anni meriteranno ancora l'apertura di pagina. Per ora il gruppo di amministratrici a sud di Treviso fa ancora notizia. Professioniste, madri, impegnate politicamente: ecco l'identikit del comune dell'hinterland trevigiano che ha puntato tutto su una Giunta al femminile. E fa scuola sul fronte delle pari opportunità. C'è l'orgoglio delle pioniere, e il polso dei tempi nella realtà di Silea. Senza dubbio la Giunta guidata da Cendron festeggia con un certo entusiasmo un 8 marzo volto anche all'impegno nella cosa pubblica. «Nell'amministrare-aggiunge- spesso le donne scelgono le donne per la loro competenza, dinamismo e per l'approccio al bene comune». Gli elettori le hanno scelte in base alle competenze, e loro hanno deciso di lavorare compatte e di porsi obiettivi importanti sul fronte della conciliazione, del digitale, della scuola. Ragazze toste, madri di famiglia, professioniste. Il sindaco Rossella Cendron è laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Padova, dove ha anche conseguito il master in integrazione europea, ed è istruttore gestionale all'ufficio relazioni internazionali della Provincia di Treviso; il vicesindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici Ylenia Canzian è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bologna ed è avvocato; l'assessore alla cultura e capogruppo di maggioranza Angela Trevisin è laureata in Lettere all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è responsabile dell'area cultura sport istruzione e turismo del comune di Volpago del Montello. Il segretario generale Nicoletta Mazzier è laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi di Bologna e dopo aver conseguito l'abilitazione al ruolo alla scuola nazionale dell'amministrazione, lavora nell'ambito della pubblica amministrazione dal 2001.



COMPETENZE CHIAVE

Il Comune di Silea rappresenta (ancora) un'unicità, ma non basata sulle quote rosa. «Ci piace sottolineare che a far la differenza sono le competenze. E' il segnale di un cambiamento in atto spiega il sindaco Rossella Cendron Sul piano nazionale e internazionale le donne hanno conquistato ruoli politici ai massimi livelli, dalla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, alla neosegretaria del partito democratico Elly Schlein e alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Layen, e anche nella nostra provincia ci sono molti esempi di buone prassi di donne che amministrano insieme ad altre donne. E' questo il vero cambiamento di cui dobbiamo avere consapevolezza». Silea rappresenta un caso unico nella provincia di Treviso ed è il terzo comune in Regione per presenZa femminile in ruoli strategici. «Quella del sindaco Rossella Cendron assicura il vicesindaco Ylenia Canzian- è risultata una scelta vincente in quanto si è creata tra di noi una sinergia di lavoro, un'affinità nel modo di agire e di rigore nella preparazione davvero unica. Ci sentiamo testimoni del tempo del cambiamento, che seppur lento, è in atto: non ci sono ruoli che le donne non possono assumere, ciò che conta sono competenza, impegno e dedizione». A chiarire come ci si senta in un gruppo di amministratori al femminile è l'assessore alla cultura e capogruppo di maggioranza Angela Trevisin. «È una sorta di alleanza: tutte noi abbiamo anche altre priorità oltre alla politica: questa consapevolezza ci consente di avere una visione e un metodo comune, di gestire gli impegni e il tempo senza doverci giustificare o dover rincorrere gli altri». Segretario generale è infine Nicoletta Mazzier che ha potuto sperimentare come il lavoro di squadra al femminile «aiuti a snellire anche le pratiche amministrative più complesse». L'opposizione? Sempre in rosa, con il capogruppo, già candidato sindaco per il centrodestra, Lia Spolverato. «La presenza delle donne-conclude- non è un obiettivo numerico ma guarda all'agenda 2030 che fissa tra gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile il raggiungimento della parità di genere».