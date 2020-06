SILEA - Una donna ferita e sotto choc e una storia tutta da chiarire. I carabinieri stanno indagando da ieri sera su un episodio verificatosi attorno alle 18 tra San Cipriano e via Buel del Lovo, nel comune di Silea . Se si sia trattato di un tentativo di rapina, di violenza sessuale o di una vicenda di altro tenore spetterà agli inquirenti chiarirlo.

Il falso incidente, poi l'aggressione L'unica testimone dell'intero evento è al momento la stessa vittima, una 48enne della zona. La donna a bordo della sua automobile si trovava a San Cipriano quando - secondo il suo racconto - una bicicletta le sarebbe finita addosso . Una sorta di incidente pilotato, del quale lo stesso ciclista sarebbe stato il fautore. Vedendo l'uomo a terra lei si era subito fermata per prestargli soccorso e questi, in dialetto, le avrebbe detto di avere solo un dolore non grave alla gamba. A quel punto sarebbe scattata la trappola: l'uomo, descritto come un italiano di circa 35 anni, avrebbe chiesto alla 48enne di accompagnarlo a casa, distante solo una manciata di chilometri, lasciando sul posto la bicicletta. Lei, vedendolo calzare la mascherina, aveva acconsentito a farlo salire in auto. Guidata dalle indicazioni dello sconosciuto aveva raggiunto e imboccato via Buel del Lovo, lunga arteria che attraversa la campagna con soltanto un pugno di case isolate. Percorsi circa quattro chilometri, l'uomo - sempre secondo il racconto della vittima -, l'aveva fatta svoltare in un viottolo che conduce a un casolare disabitato. Visto il luogo la donna si era insospettita e aveva chiesto spiegazioni, vedendosi parare davanti al viso un coltello. «Adesso fai quello che ti dico io e non ti succederà niente di brutto» le avrebbe riferito in dialetto l'aggressore.

La fuga in una casa vicina In preda al panico la 48enne ha raccontato di aver cercato di afferrare l'arma, procurandosi dei tagli alle mani testimoniati anche dalla copiosa quantità di sangue rinvenuta poi nell'abitacolo. Il bandito a quel punto era sceso scappando e lei, nel tentativo di ingranare la retromarcia per fuggire, era finita con le ruote posteriori fuori strada. Terrorizzata e incapace di tornare in carreggiata, era scesa dall'auto correndo a rifugiarsi nel giardino di una vicina abitazione. Scavalcando la recinzione avrebbe fatto scattare l'allarme richiamando i proprietari che l'hanno trovata disperata e piangente acquattata in un angolo. Dopo averle prestato i primi soccorsi è stata fatta intervenire un'ambulanza che ha trasferito la vittima al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Sul luogo dell'aggressione sono invece giunti i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo all'interno dell'auto e che hanno poi raccolto la testimonianza della ferita e l'identikit del presunto responsabile . Al momento non risultano testimoni dell'assalto né dell'incidente, tanto che a San Cipriano la bicicletta non è stata trovata. L'unico dato certo è il ferimento della donna, ma su come si sia procurata quei tagli la cautela è ancora massima, come pure sull'identità dell'ipotetico aggressore che non è escluso possa anche essere riuscito a tornare sul luogo dell'incidente a piedi per recuperare il velocipede incriminato. © RIPRODUZIONE RISERVATA