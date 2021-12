Finisce un'epoca, il Gruppo Sile Folk mette lo stop alla storica "Festa dea sardea"

TREVISO - E' la fine di un'epoca. Addio alla storica "Festa dea Sardea": venerdì 17 dicembre il Gruppo Sile Folk, ideatore e organizzatore dell'evento, ha deciso di mettere fine alla sua attività.

«Questi anni di pandemia hanno costretto la nostra associazione a sospendere ben due edizioni (2020 e 2021) della "Festa dea Sardea"; l’ipotesi di poter tornare a organizzare la manifestazione così come è sempre stata, nella sua forma festante e spontanea, è sempre più remota anche per l’estate 2022 - scrivono gli organizzatori dell'evento - per cui vi salutiamo, nel ricordo delle 28 splendenti edizioni della storica Festa e Discesa che tanto ci ha reso uniti nel lavoro, nell’amicizia, nella gioia e nella solidarietà. Speriamo vi rimanga il profumo di quintali di sardee, la freschezza di litri di birra, il suono della musica, la felicità delle zattere festanti, il sorriso dei tantissimi volontari e l’emozione per i molti euro donati in beneficenza nel territorio trevigiano. Un grazie, con il cuore colmo di tristezza ma anche di riconoscenza va a tutti i volontari ma anche a tutti voi che, anno dopo anno, avete trascorso le serate estive sotto le frasche e le lucine di Silea».