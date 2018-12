«Andata e ritorno a Bruxelles con un coltello nel marsupio»

di Laura Bon

TREVISO - Dae ritorno con un. E. Proprio nei giorni in cui Strasburgo veniva colpita al cuore da un grave attentato, una coppia volpaghese ha avuto la dimostrazione di come i controlli negli aeroporti lascino, in alcuni casi, a desiderare. Non solo in Italia, ma anche all'estero. E non perché non ci siano, ma perché basta una disattenzione, nella quotidianità di un lavoro spesso meccanico, per compiere un errore. «Mercoledì - spiega Elena Gallina - io e mio marito siamo partiti per Bruxelles da Treviso e siamo ritornati ieri. In entrambi i casi, siamo riusciti a passare i controlli portando con noi un coltello a serramanico: all'andata era nel marsupio, al ritorno nella tasca esterna del bagaglio a mano».