ODERZO - Sta cercando il fratello di suo papà. E' siciliana Veronica Mannino, 40 anni, abitante a Randazzo alle pendici dell'Etna. Ha un legame di sangue con l'opitergino perchè suo papà aveva un fratello ad Oderzo. I suoi zii le raccontavano che si chiamava Pietro Artico, ed oggi dovrebbe avere circa ottant'anni. «Vorrei trovarlo, se è ancora in vita dice la donna o almeno sapere se ha dei figli, che poi sarebbero i miei cugini primi. Abbiamo lo stesso sangue, mi piacerebbe conoscere i miei parenti veneti». Per questo motivo ha pubblicato un annuncio sulla popolare pagina Facebook Oderzo Segnala. «E' un paio d'anni che vorrei venirne a capo racconta ed ho pensato che Facebook lo vedono tutti, anche i giovani. E magari qualcuno può darmi una mano».

LA STORIA

Una vicenda la sua che ha origine ancora sul finire degli anni Quaranta del secolo scorso. «Mio nonno Lorenzo Mannino prosegue Veronica era nel trevigiano per il servizio militare. Quando conobbe una donna ed ebbe con lei una storia d'amore. So che si chiamava Elide. Da quel legame nacque un figlio, appunto Pietro. Scoppiò la guerra, mio nonno tornò in Sicilia a Randazzo e si sposò con mia nonna. Nacquero mio papà Martino ed altri figli. Mio nonno però sapeva di avere un figlio ad Oderzo. Rammento che secondo i miei zii una volta adulto questo figlio opitergino arrivò in Sicilia per cercarlo ma non lo incontrò. Purtroppo sono trascorsi parecchi anni, i miei zii sono morti ed io non ho più riferimenti. Sono salita in Veneto per un breve viaggio per il mio compleanno, così visto che sono ad Oderzo ho lanciato quest'appello».

LA SPERANZA

A Veronica piacerebbe molto «incontrare Pietro Artico, che è stato cresciuto dalla mamma, anche se penso che la signora poi si sia sposata. Vorrei dirgli che so cosa ha provato la sua mamma. Anch'io anni fa ho vissuto la sua stessa situazione, sono rimasta incinta ed ho avuto un bambino che poi ho allevato da sola. Fino a quando non ho incontrato mio marito che ha adottato mio figlio. Il passato è passato, vorrei oggi poter conoscere i miei cugini. Grazie a Facebook ho ricevuto messaggi da molte persone. Spero di trovare una traccia». Il cognome Artico è piuttosto diffuso nell'opitergino, vi sono famiglie anche a Basalghelle di Mansuè, a Rustignè ed a Ponte di Piave. Forse la cosa migliore è contattare gli uffici Anagrafe dei comuni.