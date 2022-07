Si taglia l’acqua per orti e giardini: d’ora in poi sarà possibile solo a giorni alterni. In assenza di piogge, quella rimasta nei laghi consentirà la normale irrigazione dei campi al massimo fino all’inizio di agosto. « Adesso è a rischio anche l’avvio della stagione del radicchio. O riusciamo a garantire la bagnatura dei terreni oppure la stagione sarà compromessa – avverte Amedeo Gerolimetto, presidente del consorzio di bonifica Piave – vale per il radicchio precoce così come per il rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco. Abbiamo già avviato una riorganizzazione per andare incontro a queste realtà. Ma c’è grande preoccupazione: stiamo parlando di un prodotto che ha una dimensione economica importante e che è anche particolarmente rappresentativo del territorio. La preoccupazione, inoltre, è aumentata dal timore che questo clima caratterizzato dalla siccità diventi il nuovo standard » . Da qui la decisione di razionare l’acqua erogata dal consorzio.

LE RESTRIZIONI

Da questo momento orti e giardini potranno essere innaffiati solamente a giorni alterni. E per non più di un’ora al giorno. « Lo schema è semplice – spiega il direttore Paolo Battagion – i numeri civici pari potranno prelevare l’acqua nei giorni pari e i numeri civici dispari nei giorni dispari » . Sono già stati preparati una serie di manifesti per informare i cittadini degli 89 comuni trevigiani serviti dal consorzio (esclusa la zona a sud del capoluogo della provincia). « L’acqua disponibile nei laghi alpini risulta limitata e potrebbe a breve non consentire il proseguimento dell’alimentazione delle reti per l’irrigazione – si legge – deve essere usata esclusivamente a fini irrigui, attenendosi scrupolosamente agli orari assegnati e in misura strettamente necessaria al fabbisogno colturale » . L’avviso verrà letto anche nelle chiese alla fine delle messe.

CONTROLLI E SANZIONI

Il consorzio vigilerà con il proprio personale. Cosa rischia chi viene beccato a usare l’acqua per orti e giardini senza rispettare i giorni alterni? La multa può arrivare fino a 500 euro. In caso di reiterazione, poi, l’importo raddoppia. « L’obiettivo però è quello di sensibilizzare sul corretto uso dell’acqua in un momento molto delicato – mette subito in chiaro Gerolimetto – non quello di andare a elevare sanzioni » . Alla luce di questa decisione, nei prossimi giorni i livelli dei canali della città, da Treviso a Castelfranco, scenderà ulteriormente. Ma senza arrivare alle secche. « Sarebbe disastroso » , sottolinea il presidente del consorzio.

LIVELLO DI GUARDIA