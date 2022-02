TREVISO - La città di Treviso e il mondo della ristorazione piangono Graziano Massaferro, storico chef del noto Eden Cafè di Viale XV Luglio a Treviso. Malato ormai da molto tempo, intorno alle 23.30 di venerdì è venuto a mancare a 79 anni nella sua abitazione trevigiana dopo aver a lungo combattuto contro un grave male che non gli ha lasciato scampo. Originario di Calice Ligure (SV), Graziano è sempre stato considerato un’anima della ristorazione, tanto da aver girato il mondo partendo da Genova, passando poi per il settore alberghiero a Tenerife (Spagna) fino ad arrivare a Treviso dove aveva supportato sin da subito l’Eden Cafè del figlio Pietro, governando la cucina assieme all’amata moglie Mary.

Fine ristoratore e formatore, negli anni chef Massaferro ha insegnato a cucinare a tantissimi trevigiani, tanto che più di 150 persone hanno nel tempo frequentato i suoi corsi di cucina organizzati per l’ARCI. Tra le polpette liguri, le incredibili pastasciutte e il suo inconfondibile pesto alla genovese, Graziano ha sfamato gli appassionati dell’Eden Cafè a tutte le ore del giorno trasformando, anche grazie ai suoi piatti, il locale dalla suggestiva loggia in uno dei punti di riferimento a Treviso per i concerti dal vivo, le mostre, gli aperitivi, i cicchetti e i menù a tema.

Massaferro lascia nel dolore l’adorata moglie Mary, sua compagna nel lavoro e nella vita fino all’ultimo giorno, il figlio Pietro, la figlia Valentina, i due nipoti oltre a tanti amici e clienti che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. Lunedì 14 febbraio, dalle ore 16 alle 18 circa, i familiari aspetteranno chiunque volesse dargli un ultimo saluto presso la “Casa funeraria COF” di Via Cittadella della Salute a Treviso. La salma sarà poi cremata e portata nella sua Calice Ligure dove riposerà per sempre.