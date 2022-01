TREVISO - Di nuovo i leoni. Di nuovo a San Tomaso. Questa volta deturpati con un pennarello blu. Nuovo atto vandalico una delle porte nobili di accesso alla città: a San Tomaso, lato Put, ieri è stato scoperto un graffico che deturpa il leone di sinistra. Alcuni sostengono sia lì da alcuni mesi, ma Andrea Gallo, comandante della polizia comunale ritiene invece sia una cosa degli ultimi giorni.

LE INDAGINI

Ora la locale passerà al setaccio le immagini per cercare di individuare i colpevoli. Come avvenne, giova ricordare, un paio di anni fa all’interno della Porta. Scarabocchi colorati sul volto del leone di San Tomaso: individuata una nuova bravata probabilmente legata agli eccessi del sabato sera. Non è la prima volta: in agosto i graffiti deturparono il lato della chiesetta di Santa Lucia, ma due anni fa fu scarabocchiato un altro leone, questa volta all’interno di porta San Tomaso. Lo sdegno è corale: dal sindaco al comandante della locale si deplora l’ennesimo gesto di vandalismo che rovina opere centenarie e impone costi di pulizia alla comunità. Oggi intanto tutte le immagini recenti verranno passate a setaccio. « Il nucleo di polizia giudiziaria analizzerà tutte le immagini della zona pubbliche e private per verificare se ci sono elementi per risalire ai responsabili- conferma Andrea Gallo- Ricordo che circa due anni fa eravamo riusciti a risalire al vandalo che aveva imbrattato la stessa porta con una scritta. Faremo tutto quanto ci é possibile per individuare le responsabilità » assicura il comandante della polizia locale. Il sindaco commenta con parole forti l’accaduto.

IL SINDACO