Sfilata delle emozioni: 43 donne in passerella. «Il tumore al seno non ci toglie la nostra femminilità»

MESTRE - TREVISO - Una serata ricca di emozioni quella della 4° edizione de “La Forza in Passerella” che si è svolta giovedì sera al Teatro Toniolo di Mestre di fronte ad oltre 470 persone. È andata in scena la forza delle donne che, a seguito dell’incontro con la malattia del tumore al seno hanno voluto dimostrare che la femminilità nonostante le terapie, la mastectomia, la paura, rimane anzi, è più “forte” che mai. 43 le donne, dai 28 ai 73 anni, che hanno sfilato di fronte ad a familiari, parenti e amici che, anch'essi con gli occhi lucidi, le hanno applaudite. Il ricavato della manifestazione va alla Lilt di Venezia, per l’acquisto, ha detto il presidente della Lega Tumori Lagunare Carlo Pianon di un pulmino utile al trasporto degli ammalati. La “Forza in Passerella”, diventata un evento itinerante, nasce dall’idea di Michela Bardi donna rosa di Cafè Coraggio, gruppo di ascolto sorto con la collaborazione della LILT di Treviso. «Quale modo migliore di dare coraggio - racconta Michela - se non mettersi insieme e ritrovare la bellezza della nostra femminilità che abbiamo temuto di aver perso?».