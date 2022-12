Sfascia con l'auto il parapetto del cavalcavia: conducente miracolato, i calcinacci cadono vicino ai binari

CASTELFRANCO - Incidente nella notte: un'auto sfascia il parapetto del cavalcavia ferroviario e i calcinacci cadono vicino ai binari. Miracolato il conducente, uscito illeso dalla sua Bmw, che ha rischiato di precipitare sulle rotaie. Lo schianto è avvenuto stanotte, verso le 2.30 in via Matteotti, a Castelfranco, sul sovrappasso ferroviario. Un 40enne del posto stava viaggiando a bordo della sua Bmw, da Resana verso il centro città, quando all'improvviso le ruote dell'auto hanno perso aderenza sull'asfalto , a causa della pioggia. La vettura ha sbandato centrando in pieno il parapetto. Muretto e balaustra hanno attutito il colpo e trattenuto la vettura, scongiurando il peggio. Ma l'urto ha frantumato parte del parapetto, i cui detriti sono precipitati sulla linea ferroviaria. Fortunatamente a quell'ora non transitavano treni per cui la circolazione ferroviaria non ha subìto particolari conseguenze. E' stato il conducente stesso ad allertare le forzedell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. L'uomo è risultato negativo all'alcoltest. Sul luogo dell'incidente è giunta anche una squadra di vigili del fuoco cha ha provveduto a rimuovere i calcinacci pericolanti e a mettere in sicurezza il sito. Le operazioni sono terminate stamattina alle 7.