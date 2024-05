CONEGLIANO – Un ragazzo di 24 anni vittima di “sextorsion”, ovvero un tentativo di estorsione a sfondo sessuale. Il giovane, iscritto all'App di incontri Tinder, è stato contattato da una ragazza che fin da subito si è dimostrata molto disponibile. Tanto che dopo un po' di messaggi espliciti, ha chiesto alla vittima di scambiarsi qualche scatto a luci rosse. Lui, sedotto e attirato da quell'avvenente ragazza, ha accettato. Ma quegli scatti sono ben presto diventati l'arma di ricatto contro il 24enne: «Dammi 500 euro o pubblico su tutti i social network le tue foto hard». Il 24enne, però, non ha ceduto al ricatto. Anzi, ha finto di essere terrorizzato dal fatto che le immagini potessero finire online e che potessero comprometterlo a livello lavorativo. Così ha chiesto alla ragazza l'Iban su cui fare il versamento. Ottenuto il codice alfanumerico oer effettuare il bonifico, il giovane ha chiesto aiuto al Commissariato di Conegliano e ha sporto denuncia contro la giovane per tentata estorsione. Una mossa che potrebbe permettere agli inquirenti di risalire all'identità dell'estorsore, che potrebbe anche essere un uomo che ha creato un profilo falso su Tinder. Non è escluso, infatti, che quell'Iban possa appartenere a un conto bancario estero.