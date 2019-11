Sesso nei temi dei bambini: choc alle scuole elementari

di Elena Filini

TREVISO - Sempre più piccoli, sempre più attivi on line. Già allehanno accesso aldove navigando incontrano situazioni da grandi. Che riportano fedelmente neio nelle conversazioni con i compagni. L'allarme emerge in alcune scuole primarie trevigiane: gli insegnanti esprimono preoccupazione perchè dai particolari emersi dai racconti o dagli scritti emerge con evidenza che in età sempre più precoce i bambini vengono a contatto cone rapporti completi. Si ripropone, in maniera sempre più allarmante, il tema dell'accesso ai social e ai profili su pc, table e smartphone. Da qui la richiesta degli interventi della polizia postale e di psicologi.