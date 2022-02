Serviva i clienti ma era senza Green Pass: banconiera stangata

VILLORBA - Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale di Villorba ha sanzionato la gestrice di un locale della città in quanto trovata a servire i clienti al banco seppur priva del necessario Green Pass. Di fronte alla contestazione degli agenti la signora ha subito apertamente dichiarato che non lo possedeva e che, non ritenendo corretta l’attuale normativa vigente, non aveva alcuna intenzione di adeguarsi alle regole imposte dal Governo. A quel punto la Polizia Locale, dopo la dovuta identificazione, ha provveduto alla verifica degli spazi del locale e all’avvio delle procedure di controllo sulla correttezza dei documenti depositati presso l’Amministrazione comunale in merito all’esercizio dell’attività.

La donna è invece stata sanzionata e diffidata a non continuare l’attività senza il possesso della “certificazione verde”, a meno che non intervenga in suo aiuto una persona che munita di Green Pass la possa sostituire. «In settimana - commenta il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Riccardo Sutto - provvederemo a verificare se l’esercente continuerà nella violazione e, in tal caso, provvederemo ad informare la Prefettura per la comminazione delle sanzioni accessorie successive che comporterebbero la chiusura dell’attività».