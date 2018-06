Il turista sente uno strano odore: nel sottotetto del b&b c'è una serra di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Nella struttura ricettiva per turisti si nascondeva una serra di marijuana. A scoprirlo un cliente, insospettito dal forte odore.Erano le 10.30 di ieri, 13 giugno, quando al 113 è arrivata lada parte di undi unall’interno della struttura dove era alloggiato in provincia di Treviso. E’ stata subito inviata una pattuglia delle Volanti. Sul posto, i poliziotti hanno constatato che il forte odore della sostanza stupefacente proveniva daldella struttura alberghiera. Rintracciato ildell’attività, e prese le dichiarazioni del richiedente, in visita nella Marca Trevigiana da due giorni, gli agenti, con l’ausilio dell’ Unità Cinofila della Guardia di Finanza di Venezia, hannol’interno dello stabile ed il fabbricato adiacente: è stata trovata unadello stupefacente. Il coltivatore non era però il gestore della struttura ma il figlio che, arrivato sul posto, ha ammesso le proprie responsabilità. Il diciannovenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.