​Addio a Maria Luigia Balliana, fondò il calzificio Mafer

SERNAGLIA - È mancata all'affetto dei suoi famigliari nel mattino di ieri una delle figure storiche e rappresentative del paese. La scomparsa di Maria Luigia Balliana, 78 anni, sorella del noto scultore Carlo, ha profondamente scosso chi la conosceva come una delle figure rappresentative del territorio e dell'imprenditoria pionieristica degli anni Sessanta'60. Nata a Col San Martino si era poi trasferita a Fontigo.



Nel 1963 aveva fondato il Calzificio Mafer a Sernaglia, dimostrando la sua creatività in un periodo storico di ripresa economica e sociale dove non era però facile per una donna essere al timone di un'azienda. La Mafer si è costruita con lei una fama di qualità e successo ed esporta i suoi prodotti in Italia e all'estero impiegando circa un centinaio di dipendenti. Lei stessa, nonostante la malattia contro la quale ha lottato con la forza e la tenacia che hanno caratterizzato la sua vita, è rimasta al suo posto fino a che le forze glielo hanno permesso. L'allegria, la serietà e la dedizione al suo lavoro erano le qualità che la facevano grande, assieme alla generosità e allo spirito di solidarietà verso il prossimo sostenuto da una fede granitica e incrollabile.



«Se sono quello che sono oggi - ricorda il fratello Carlo - Lo debbo a lei. È lei che con il suo lavoro mi ha permesso di frequentare la scuola, pagando di tasca sua i miei studi. Io non lavoravo e lei aveva intuito che la mia strada era quella dello studio. Mi ha sempre aiutato e sostenuto sia moralmente che economicamente. Con lei se ne va una buona metà del mio cuore. La conserverò per sempre nei miei ricordi più belli e nel mio cuore ci sarà un posto speciale per lei accanto alle persone che ho amato di più nella mia vita».



Maria Luigia lascia nel dolore, ma supportato dalla fede e dal cammino comune che hanno condiviso, il marito Raffaele, i figli Fabrizio ed Emanuela, gli adorati nipoti e pronipoti che sono stati da sempre la luce dei suoi occhi buoni e generosi, assieme a tutti coloro che hanno avuto la fortuna e l'onore di poterla conoscere e apprezzare la sua grande forza. La cerimonia esequiale di Maria Luigia verrà celebrata oggi alle 15, nella chiesa arcipretale di Sernaglia della Battaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA