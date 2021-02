Incidente all'alba a Sernaglia: ciclista di 45 anni trovato morto a terra. Prende piede l'ipotesi dell'auto pirata

SERNAGLIA - Incidente mortale questa mattina alle 5.26 a Sernaglia della Battaglia in via Fontigo. Ad avere la peggio L.Y., 45 anni, di origine cinese ma residente a Sernaglia, che era in sella ad una bicicletta e si stava recando al lavoro. L'uomo è stato trovato morto a terra. L'ipotesi che sta prendendo più piede è quella dell'auto pirata: a terra non ci sono né segni né pezzi di carrozzeria, tuttavia la polizia stradale ritiene che il ciclista sia stato urtato e quindi sia caduto a terra.

Ultimo aggiornamento: 12:50

