Bimba di 4 anni investita da un'auto, all'ospedale in elicottero: è grave

SERNAGLIA - Una, figlia di cinesi è stata investita da un'automobile, una Mercedes GLA, in pieno centro, a un passo dal municipio di Sernaglia. L'elicottero del soccorso ha portato la piccola all'ospedale di Treviso, dov'è stata ricoverata in condizioni gravi. E' stata intubata.Le forze dell'ordine stanno accertando la dinamica dell'incidente. Sembra che la bimba camminasse, tenuta per mano dalla mamma, sul bordo della strada, in piazza dei Martiri, in un tratto dove manca il marciapiede, e sia improvvisamente sfuggita al controllo della madre, lanciandosi sulla strada.