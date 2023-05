Ritrovata a Farra l'anziana scomparsa domenica da Sernaglia: «E' provata ma in buone condizioni»

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Teodora Gosetto, la 76enne con problemi di orientamento scomparsa da casa nella tarda serata di domenica a Sernaglia della Battaglia è stata ritrovata viva e in discrete condizioni fisiche nel comune di Farra di Soligo da un residente della zona, L'uomo l'ha riconosciuta grazie a un servizio televisivo che aveva visto la sera prima e che spiegava le circostanze del suo allontamento da casa. L'uomo ha avvertito subito le forze dell'ordine che in pochi minuti si sono precipitate sul posto con i familiari a recuperare l'anziana, che era in evidente stato confusionale ma in discrete condizioni fisiche, nonostate abbia vagato nella campagna, spesso anche sotto la pioggia battente, per due giorni e due notti. Felici del ritrovamento non soltanto i familiari, ma anche le numerose persone che hanno un questi giorni collaborato alle ricerche: vigili del fuoco, con l'ausilio dei droni e dei cani molecolari, un elicottero dei carabinieri, gli uonini della Protezione civile, gli alpini e la polizia municipale, uno spiegamento di oltre un centinaio di persone coordinato dalla Prefettura di Treviso.

