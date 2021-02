SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Ritrovamento choc in un canale nel centro del paese di Sernaglia della Battaglia: dalle acque è riaffiorato questa mattina il corpo di una donna . Il cadavere è stato recuperato in via Marconi. Per adesso sono in corso le indagini per stabilire se si tratti di un suicidio o meno, sul posto i carabinieri e la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 11:32

