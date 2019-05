Treviso ko in gara3 dei playoff a Trapani

di Lorenzo Santilli

2B Control Trapani-De Longhi Treviso 89-85

Novipiù Casale Monferrato-Tezenis Verona 73-83

Cimorosi Roseto-Remer Blu Basket Treviglio 83-73

OraSi Ravenna-Benfapp Capo D’Orlando 76-92

Edilnol Pallacanestro Biella-G.S.A Udine 73-67

Pompea Mantova-Bergamo 69-78

Benacquista Assicurazioni Latina-XL Extralight Montegranaro 65-74

Regna grande equilibrio al termine della terza giornata, con Rieti eche falliscono il primo match point per l'accesso ai quarti, la prima qualificata è Capo D'Orlando, che trascinata da Brandon Trinche liquida Ravenna 3-0. Sugli altri campi, le altre vittorie esterne sono di Verona, che supera Casale e Bergamo su Mantova, entrambe 2-1 nella serie. Vince anche Montegranaro, corsara a Latina, portandosi così 2-1 nella serie, torna al successo anche Roseto, 2-1 sulla Remer Treviglio, mentre torna in campo stasera Biella, che giovedì ha battuto Udine e guida 2-1. Domani in programma tutte le altre gara 4.Spettacolo a Trapani: i padroni di casa fanno l'impresa e battono la. Gara ben giocata dai granata, in partita fin dall'inizio e in grado di portarsi anche sul +16, regalandosi così la soddisfazione di portare i veneti a gara 4, attesa domenica. Treviso sempre avanti 2-1 nella serie. Positive le prestazione degli italiani da entrambe le parti: bene Pullazi per Trapani, mentre è Imbrò il migliore della De Longhi.Una serie che prometteva spettacolo fin dalla vigilia, dopo il successo di Casale sul campo di Verona, gli scaligeri guidati da un ottimo Amato, a referto con 21 punti, piazzano il colpo e vanno in vantaggio 2-1 nella serie. Per la Novipiù ancora una grande prestazione del solito Pinkins, che non è servita però mettere in cassaforte la vittoria. Domenica si torna in campo per gara 4.Roseto davanti al proprio pubblico batte la Remer e vola 2-1 nella serie. Dopo il vantaggio della prima frazione, la Remer deve arrendersi agli Sharks, forti del suo uomo migliore, Brandon Sherrod, autore ieri di 20 punti. Per Treviglio positive le prestazioni di Borra e Caroti. Domenica per la Cimorosi c'è la possibilità di chiudere la serie, occhio però a Vertemati e i suoi ragazzi pronti a spingersi fino a gara 5 tra le mura amiche.Capo chiude la serie 3-0, è la prima formazione che vola ai quarti. Si tratta del tredicesimo successo consecutivo per i paladini, protagonista della serata Brandon Trinche, che chiude con 30 punti e 11 assist. Troppa Capo per Ravenna, che chiude così la stagione, contro il talento della compagine di Sodini, che ora attende la vincente della serie tra Udine e Biella.Successo per Biella alla prima in casa, che supera Udine e si porta 2-1 nella serie. Buon impatto degli ospiti, avanti nel primo tempo anche di 12 lunghezze, per poi subire la reazione dei padroni di casa, guidati da Harrell nella rimonta. Sabato si torna in campo per gara 4, con Biella pronta a chiudere i conti tra le mura amiche.C'è il sigillo di Roderick nel successo di Bergamo in casa della Pompea, che vale il 2-1 nella serie per i bergamaschi. Una prestazione maiuscola dell'asso americano, condita da 21 punti e ben 15 rimbalzi che fanno respirare la compagine di Dell'Agnello dopo il passo falso di domenica scorsa. Domenica si replica sempre a Mantova, pronta a pareggiare i conti dopo la sconfitta di ieri sera.Montegranaro dopo il passo falso casalingo, supera Latina e si porta 2-1 nella serie. Per la formazione di Pancotto solita grande prestazione da trasferta, con una partenza sprint, che taglia le gambe ai pontini, costretti a fare le spese anche con la grande prova di Simmons: il migliore della gara, con una doppia doppia. Successo che proietta la Poderosa con più tranquillità a gara 4, in programma domenica al PalaBianchini di Latina.