PAESE (TREVISO) - Ergastolo per Sergio Miglioranza, il 72enne condannato oggi, 4 giugno, per aver appiccato il fuoco nella sua villetta di via Feltrina a Castagnole, il 10 giugno 2020, provocando la morte della moglie, la 68enne Franca Fava, e dell'amica Fiorella Sandre di 74 anni.

Oltre all'ergastolo, il giudice ha anche deciso per Miglioranza la misura dell'isolamento diurno per un anno e un risarcimento di 150mila euro alla figlia della Sandre, 100mila alla nipote.