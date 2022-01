Il piccolo Gioele scrive a Mattarella: «Sei il mito!». Il Capo dello Stato gli risponde

PIEVE DI SOLIGO - C'è anche un bambino di 4. elementare, Gioele, tra i tanti che hanno voluto ringraziare Sergio Mattarella nei giorni in cui sta per terminare il suo mandato al Quirinale. «Caro diario, voglio scriverti di una persona che mi piace tanto: Sergio Mattarella. In questi giorni finisce il suo mandato da Presidente della Repubblica Italiana e io spero tanto che il suo sostituto sarà bravo, onesto e gentile come Sergio, il mio mito. W l'Italia!!!».

Così ha scritto Gioele, un bambino di una IV elementare di Soligo (Treviso). Un messaggio di stima e apprezzamento di cui è venuta a conoscenza la deputata trevigiana della Lega, Angela Colmellere, che ha consegnato personalmente la lettera a uno dei più stretti collaboratori del Capo dello Stato, in occasione di un incontro al Colle. «Il Presidente Mattarella - riferisce Colmellere - ha preso a cuore il messaggio del bambino e gli ha risposto di suo pugno. L'altro giorno Gioele, con grande sorpresa, ha trovato nella cassetta delle lettere il biglietto di ringraziamento proveniente dal Quirinale. Sono piccoli grandi gesti che riempiono il cuore, soprattutto nei bambini - conclude la deputata Colmellere - Ho ritenuto importante valorizzare il gesto di questo alunno che dimostra già rispetto per le Istituzioni».