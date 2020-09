Dall'Imoco al Benetton Rugby: Serena Wines punta sullo sport

CONEGLIANO - Dalle campionesse del mondo dell’Imoco Conegliano, ai muscolosi rugbisti del Benetton rugby, passando per gli atletici cestisti di Treviso Basket fino ai prestigiosi tornei di tennis. Il marchio Serena Wines 1881, storica azienda vinicola di Conegliano, continua a credere e investire nel mondo dello sport e lo fa anche per la prossima stagione nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria.



A spingere Luca Serena, direttore generale di Vinicola Serena, è la passione per lo sport e per il messaggio sociale che viene promosso dalle realtà sportive del nostro territorio: «Serena Wines 1881 è sempre stata vicina allo sport – spiega Luca Serena - diciamo che è una passione di Famiglia, iniziata con Gerardo Serena nell’hockey, ampliata da Giorgio Serena nel calcio e infine allargata dal sottoscritto prima al tennis, e successivamente a vari sport con la palla. Ci sentiamo uniti al mondo dello sport e dal 2010 con la crescita del settore bottiglie ci siamo avvicinati alla realtà sportiva trevigiana, condividendo la gioia dei successi di queste grandi squadre».



Nonostante il momento economico tutt’altro che semplice, che ha portato diverse aziende a disinvestire nello sport, Serena Wines 1881 ha deciso invece di confermare il proprio sostegno ai club sponsorizzati nell’ultima stagione: «Una scelta che facciamo con la stessa passione con cui seguiamo la nostra azienda – continua Serena – e che abbiamo fortemente voluto investendo risorse per Imoco, Benetton Rugby, Treviso Basket e anche per i prestigiosi tornei di tennis realizzati dall’Eurosporting Cordenons».



E proprio il tennis è stato il primo sport a ripartire con l’appuntamento internazionale di questa settimana, gli Internazionali del Friuli: «Il tennis è la mia principale passione sportiva, visto che lo pratico fin da giovane e continuo a farlo quando il lavoro me lo permette – racconta Serena – Abbiamo l’onore di essere naming sponsor degli Internazionali del Friuli, e di altri grandi appuntamenti tennistici».



L’impegno di Serena Wines nel mondo dello sport non si ferma però a una semplice sponsorizzazione: «Inviteremo da quest'anno gli atleti in azienda e nelle nostre tenute per renderli più partecipi e più vicini alla nostra realtà – spiega Serena - che li sostiene nella loro passione. E questo perché crediamo che le loro figure, sane e pieni di valori siano il messaggio migliore per promuovere il mondo dello sport e la passione che accomuna Serena Wines e questi top team. Per loro sarà sempre pronto un bicchiere di bollicine: per tenere alto il morale e soprattutto per festeggiare le grandi vittorie». © RIPRODUZIONE RISERVATA