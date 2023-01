Carne, affettati, formaggi: 40 chili di prodotti non tracciabili sequestrati in aeroporto

TREVISO – Nell’ambito dei controlli dei passeggeri in arrivo dai paesi extra UE, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli dell’Ufficio di Treviso, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto di San Giuseppe, hanno fermato e sottoposto a verifica i bagagli di alcuni passeggeri provenienti da Tirana (Albania).



Il controllo ha permesso di accertare che, contenuti in sacchetti di plastica, venivano trasportati partite di “carne, loro derivati” e latticini per un totale di circa 40 Kg, tutti sprovvisti di etichettatura, di tracciabilità e dei previsti certificati che autorizzano l’introduzione nella Comunità Europea e pertanto potenzialmente nocivi per la salute umana.