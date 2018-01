Sequestrato in Siria: «Faceva troppe foto preso per una spia»

di Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - I bombardamenti e le foto dei corpi straziati dei bambini siriani. Sono state questea far scattare qualcosa nella mente di Fabrizio Pozzobon, l'artigiano di Castelfranco Veneto partito per la Siria a Natale 2016 e mai più tornato . Il 52enne con un passato in consiglio comunale tra le fila dell, stando all'ordinanza del Tribunale di Milano che ha portato all'arresto di un egiziano residente in Lombardia e all'ordine di cattura nei confronti del figlio, sarebbe stato. Non dall'Isis, ma dalla brigata Nour El Din Al Zenki, vicina al Fronte Al Nusra e nell'orbita della nuova organizzazione terroristica Hayiat Tahir Ah Sham (Movimento di Liberazione del Levante), di fatto in conflitto con i miliziani dello Stato Islamico. Si tratta di una delle tante organizzazioni terroristiche presenti in Siria, di cui probabilmente Pozzobon non era a conoscenza. «Nelle foto che inviava si vedevano anche altri suoi amici, come fosse in villeggiatura - raccontala fidanzata -. Forse è per questo che temevano fosse una spia». Dell'artigiano castellano non si hanno più notizie dal 26 dicembre 2016, quando ha smesso di rispondere ai messaggi e alle chiamate sul telefonino. Ma il cellulare è rimasto acceso almeno fino a febbraio...