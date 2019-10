Quindicenne scivola e finisce in un crepaccio, ginocchio ko: salvato con l'elicottero

Vittorio Veneto (Treviso) - Attorno alle 15.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per l'intervento in aiuto di un 15enne che era scivolato lungo un sentiero del Monte Altare a circa 450 metri di quota.



Cinque soccorritori si sono avvicinati il più possibile con i mezzi, per poi proseguire a piedi per un quarto d'ora, e hanno raggiunto il quindicenne di Nervesa della Battaglia, che si trovava con un gruppo di amici quando aveva riportato un trauma al ginocchio. Nelle vicinanze l'elicottero di Treviso emergenza ha poi sbarcato medico e tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri.



Prestate le prime cure, il ragazzo è stato imbarellato e recuperato sempre con una verricellata, per essere trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto.

