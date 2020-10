"Ciao amore mio", Selena muore a due anni per una malattia degenerativa

GIAVERA - Il tentativo di darle la serenità che tutti si aspettavano non è servito: Selena muore a due anni. Il dolore più grande per la famiglia di Selena Biasini volata in cielo per una malattia degenerativa. Un lutto che ha colpito tutto il paese di Giavera del Montello dove viveva. Mamma Moira e papà Fabio l'avevano portata all'ospedale di Padova dove i sanitari hanno eseguito una operazione al cuoricino di Selena. Purtroppo la piccola non è riuscita a superare l'intervento. A darne notizia è stato lo stesso papà che ha salutato la sua stella con un messaggio sui social:"Ciao amore mio". Un dolore immenso per tutti, innaturale per gli stessi genitori. Selena lascia anche il fratello più grande Enrico. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa storica di Giavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA