«Non si guadagna»: quel paese veneto che non ha più neppure un'edicola

di Elena Filini

SEGUSINO - Quotidiani, settimanali, carta stampata: da oggi anon esiste più una rivendita. Si prepara infatti aildel paese. Stop alla vendita dei giornali, ancora un mese per la cartolibreria. Poi Carmela Leggiero lascerà l'attività.Il motivo? L'attività non è remunerativa, e i distributori applicano logiche draconiane alle edicole, senza distinguere tra città e piccoli comuni. Così Leggiero, dopo anni di lavoro, ha deciso di chiudere. Il locale è in affitto, nella speranza che qualcuno sia disposto a rilevare e proseguire con l'attività. Ma al momento non ci sono offerte concrete.