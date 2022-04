TREVISO - Una corsa a tre per la segreteria provinciale della Lega. Al commissario Gianangelo Bof e al capogruppo della Lega a Treviso Riccardo Barbisan si aggiunge anche la new entry Paola Roma, sindaco di Ponte Piave, molto apprezzata dai colleghi amministratori per la capacità di affrontare le situazioni più intricate e trovare delle soluzioni. Il suo nome inizia a circolare con insistenze a aggiunge una nuova variabile nel caldissimo ambiente del Carroccio di questi giorni. Il congresso è ancora un’ipotesi lontana, se ne parlerà a fine 2022 o nel 2023. Ma le pedine sono già tutte in movimento in uno scenario che muta in continuazione.



GLI SFIDANTI

A spingere per Paola Roma, indicata anche come possibile presidente dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, è un gruppetto di sindaci e una fetta di Lega che vorrebbe cambi radicali. Da capire adesso come andranno a ricomporsi gli equilibri. Bof, che da due anni sta portando avanti un lavoro complicatissimo ed estenuante fatto di mediazioni continue per tenere gli animi pacati, ha dalla sua l’appoggio di quei militanti che lo vedono sempre in prima linea in ogni occasione. Ma è anche finito nel mirino di chi vorrebbe spazzarli, questi equilibri. E che Bof debba guardarsi dal nemico interno lo si capisce anche da quanto accaduto lunedì sera al K3, quando i primi cittadini hanno gettato all’aria il lavoro di diplomazia costruito dal commissario con Fratelli d’Italia mirato a portare Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano di Fdi, alla guida della Associazione Comuni.



IL BLITZ

Della Pietra è stato quindi bocciato, ma non solo. Oltre a lui, è stato affossato anche il nome di Marco Serena, proposta come alternativa maturata all’interno del direttorio provinciale e sostenuta dallo stesso Bof e da big come il sindaco di Treviso Mario Conte. Serena ad oggi non ricopre altri ruoli e per un’eventuale candidatura nel cda di Asco Holding dovrebbe attendere fino al 2024 per effetto della Severino visto che devono passare almeno due anni dalla sua ultima esperienza come sindaco di Villorba. L’assemblea del K3 ha invece lanciato la Roma “bruciando” sia Della Pietra che Serena, chiaro segnale inviato sicuramente a Fratelli d’Italia ma anche Bof e al suo direttorio allargato. E da qui è partita anche l’idea di indirizzare il sindaco di Ponte di Piave verso la segreteria. La situazione è adesso in piena evoluzione. Bof ci tiene a mantenere il proprio posto alla guida del partito ma anche per lui potrebbero esserci programmi diversi: la candidatura a sindaco di Tarzo, ruolo ricoperto già per due mandati, è un’altra di quelle variabili che rischiano di cambiare un’altra volta lo scenario.



GLI SFIDANTI

Roma a parte, comparsa solo nelle ultime ore in una corsa alla segreteria che ha ancora tante sorprese da svelare, il rivale più certo per Bof resta Barbisan, l’unico indicato come possibile “ponte” tra la fazione dei “parlamentari” e quella che invece fa più riferimento a Zaia e Da Re. Ma il capogruppo trevigiano sono mesi che sta tessendo la tela dei rapporti. Sta puntando molto sulle sezioni, che entro fine mese inizieranno ad andare al rinnovo, ed è molto presente sul territorio. Si sta dando da fare anche sul fronte elettorale come responsabile delle elezioni a Casale, uno dei comuni chiave nella prossima tornata elettorale fissata per il 12 giugno. Sullo sfondo restano poi tutte le altre parite. La più importante di tutte è sicuramente quella delle elezioni, che vede Bof chiamato al delicatissimo compito di ricomporre i rapporti con Fratelli d’Italia diventanti sempre più burrascosi. A più breve scadenza invece c’è la partita delle nomine nelle partecipate, dove gli accordi si intrecciano e le tensioni si sprecano.