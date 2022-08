SAN BIAGIO - Passeranno in radio gli inediti di Sebastiano Marson, il 22enne morto nella notte tra venerdì e sabato in via Diaz a San Biagio, a un chilometro da casa. È questa la volontà della sua ragazza, Benedetta Odi.

LA PROPOSTA

«Sebastiano era un cantante, la sua musica era la sua vita. Voglio che tutti si ricordino di lui - afferma - A settembre pubblicheremo la sua musica e gli faremo onore. Proporrò gli inediti non soltanto nelle radio venete ma anche nel milanese dove era già molto conosciuto». Poi, enumera: «Ho tutte le basi. La prima traccia che ha scritto, a 14-15 anni, e che è già passata su Youtube raccogliendo quasi 5mila condivisioni “Scrivo per sentirmi libero” racconta la sua voglia di libertà, la sua ricerca continua di nuovi orizzonti. Poi, c’è “Quattro anni fa” che parla della nostra storia, iniziata nel 2018. Una storia che ci ha portati a Milano, dove siamo stati insieme quasi otto mesi. Poi io sono rientrata e lui è rimasto lì ancora un anno e mezzo. Alla fine, però, ci siamo ritrovati e non ci saremmo lasciati mai. Infine, “Ciao come stai” che parla della sua solitudine. Nel braccio aveva tatuato Snoopy insieme a Charlie Brown di spalle: erano lui, il suonatore, e la sua solitudine. Voleva trasmettere in radio le sue canzoni. Lo faremo io e i ragazzi della band, per lui». La data del funerale per dire addio a Sebastiano non è ancora stata fissata. Gli amici, però, si stanno organizzando. Si vestiranno di bianco e canteranno, all’esterno della chiesa, la canzone dei Coldplay che amava. «Sarà un pezzo strumentale e aggiungeremo la voce di Shaba, in arte Sebastiano, che abbiamo registrato questa estate in uno degli ultimi live. Sarà commovente ma lui sarà con noi» conclude Benedetta.

L’INDAGINE

La Procura, intanto, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale colposo dopo l’incidente frontale che è costato la vita a Sebastiano. A bordo della sua Golf si è scontrato frontalmente contro un furgoncino Fiat Doblò. Sotto inchiesta proprio il senegalese 24enne che era al volante del furgoncino. La procura, a ridosso dell’incidente, aveva subito disposto gli esami tossicologici ed alcolemici, i cui risultati saranno a disposizione del pubblico ministero tra una ventina di giorni. Disposta anche una perizia per stabilire la dinamica dell’incidente in quanto il frontale si è verificato in centro strada e le cause sono tutte da accertare.