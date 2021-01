Il provveditore: «Chiudere le scuole in questa fase è un male necessario»

TREVISO - «Abbiamo lavorato sperando che potesse esserci un graduale rientro dei ragazzi nelle scuole superiori. Ma adesso sono state previste restrizioni ancora maggiori rispetto a prima delle vacanze di Natale. La didattica a distanza inciderà inevitabilmente anche alle elementari e alle medie. Davanti a una decisione presa per motivi sanitari, però, non possiamo fare altro che adeguarci, continuando tutti a lavorare per cercare di uscire da questa pandemia il prima possibile». Barbara Sardella, dirigente dell’ufficio scolastico di Treviso, ricorre a una massiccia dose di realismo.

Dopo il mancato rientro degli studenti delle scuole superiori, è arrivata una nuova stretta sul fronte delle quarantene: da domani alle elementari e alle medie basterà anche una sola positività al coronavirus tra gli alunni per mettere subito l’intera classe in isolamento domiciliare. E quindi in didattica a distanza.

Per i sindacati è il male minore: «L’alternativa sarebbe stata la chiusura totale delle scuole».

SCELTA AMARA

L’ex provveditorato di Treviso, pur senza entrare nel merito della scelta, non nasconde l’amarezza. Fino a pochi giorni fa si lavorava per far tornare in presenza almeno il 50% dei ragazzi delle superiori (20mila nella Marca), salendo fino al 75% entro la fine del mese, e per continuare con le regole viste da settembre a dicembre alle elementari e alle medie. Adesso invece la situazione si è capovolta.

«Va detto che anche i dirigenti scolastici erano preoccupati in vista del rientro – sottolinea Sardella – alla luce di questo, dispiace che per il momento non sia possibile riportare i ragazzi a scuola in presenza, ma c’è la consapevolezza che la decisione è stata presa per cercare di arginare ulteriori possibili contagi».

In sostanza, è stato cancellato l’auto-monitoraggio, che permetteva a una classe di continuare a seguire le lezioni a scuola a fronte del contagio di un solo studente e del tampone negativo di tutti i suoi compagni. Ora ci sono paletti precisi: la quarantena dell’intera sezione scatta se gli alunni sono stati in contatto con un compagno nelle 48 ore precedenti l’emersione dei sintomi.

Gli alunni potranno tornare in presenza dopo il tampone eseguito al decimo giorno. Se i genitori si rifiuteranno, valuterà il medico il rientro al 14esimo giorno in base all’assenza di sintomi. Per gli insegnanti, invece, si andrà a vedere se hanno trascorso almeno quattro ore nella classe dove è stato registrato il contagio.

LA SICUREZZA

In tutto ciò, per i sindacati del mondo della scuola è stata fatta la scelta giusta. Anche per quanto riguarda la stretta sulle quarantene alle elementari e alle medie.

«Finalmente si andrà a scuola con maggiore sicurezza. E questo vale per gli alunni, per le loro famiglie e per gli insegnanti – fa il punto Giuseppe Morgante della Uil Scuola – bisogna tener conto del fatto che in inverno non c’è nemmeno la possibilità di arieggiare facilmente una stanza dove in media almeno 20 alunni restano per cinque o sei ore al giorno. Tutti speravano che con le ultime restrizioni la curva dei contagi andasse calando. Invece non è stato così. In questo momento la scuola è vittima non di se stessa, ma di tutto ciò che le gira attorno, a cominciare dalle questioni logistiche».

Anche la Gilda degli insegnanti di Treviso guarda favorevolmente al nuovo protocollo regionale.

Mentre Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil, sottolinea che l’intervento è arrivato in ritardo. «Si è intervenuti quando qualcosa era già scappato – tira le fila – con la zona gialla siamo andati avanti di fatto come se non ci fosse nulla. Adesso è arrivata la stretta. Ma il problema della sicurezza non riguarda la scuola, bensì tutto ciò che sta fuori. Le misure correttive non sono state proporzionate al livello di rischio. Non c’è stata lungimiranza. E ancora adesso, purtroppo, si continua a navigare a vista in base a come stanno andando le cose».

Mauro Favaro

Ultimo aggiornamento: 16:53

