Non ha i requisiti antisismici: la scuola sarà rasa al suolo

di Nello Duprè

PREGANZIOL - Ladovrà essereperché non ha i requisiti necessari per la. E intanto chiude i battenti. La decisione è stata annunciata nell'assemblea con i genitori dei 73 alunni delle 4 classi della scuola costruita nei primi anni 60. «Da un'attenta verifica tecnica - ha precisato il sindaco Paolo Galeano - è risultato che la scuola è in una situazione di massima gravità in caso di emergenza sismica. A fronte di questa situazione, purtroppo irrecuperabile, non ci è rimasto altro da fare che decidere per la chiusa».Ma Galeano ha tenuto a precisare che la comunità di Sambughè non perderà la sua scuola: «Servirà del tempo per avere la nuova struttura a norma di legge. Ma l'impegno è quello di ricostruire di sana pianta il plesso in via Sambughè 170. Nel frattempo gli alunni troveranno posto nell'ala sud della scuola media del capoluogo, utilizzando gli spazi che si sono liberati dopo il trasferimento della biblioteca e con i lavori di adeguamento della mensa scolastica...