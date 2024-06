Giavera del Montello. Grosse crepe sulle pareti della scuola, la SS Angeli inagibile: «Lo era già da un anno, i bimbi hanno corso gravissimi rischi»

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - «La scuola di Santi Angeli era a gravissimo rischio un anno prima della chiusura». In relazione all'edificio simbolo del Montello, chiuso improvvisamente all'inizio dell'anno scolastico 2022-2023 e non più riaperto (cosa che peraltro tutti i candidati dicono di voler fare), arriva dal consigliere d'opposizione e candidato sindaco Alessandro Mazzochel una segnalazione destinata a far rumore.

LE RELAZIONI

Secondo i dati in suo possesso, per almeno un anno alunni e insegnanti avrebbero frequentato una sede molto a rischio. «Il 16 maggio di quest'anno - racconta Mazzochel - a seguito di una nostra richiesta ci sono state trasmesse le relazioni relative agli anni 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Ci è stato comunicato dall’Ufficio Tecnico che il Comune non disponeva delle relazioni annuali relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022». Dalle ricerche del gruppo è poi emerso che «in realtà, tutta la documentazione richiesta era stata depositata». E dalle relazioni emerge come la situazione fosse chiara da anni. «A novembre 2020 nella relazione si è rilevato un aumento delle crepe sulle pareti e nel corridoio della scuola. L’entità del rischio viene quindi valutata come grave e viene richiesto l'intervento dell’Ufficio Tecnico per un sopralluogo. Il 5 ottobre 2021 la dirigenza scolastica chiede all’amministrazione un ulteriore sopralluogo poiché le crepe nel lato nord sembrano essersi allargate. Un mese dopo, nell’ultima relazione, il rischio viene qualificato come "gravissimo"". Eppure, solo «il 10 settembre 2022, la scuola viene chiusa per "improvvisi e imprevisti motivi", come comunicato dall’amministrazione comunale alle famiglie due giorni prima dell’inizio. Motivi che, in realtà, si conoscevano già da tempo. L’amministrazione ha quindi consentito l’accesso agli alunni e al personale didattico della scuola pur conoscendo questo rischio? Oppure non era a conoscenza».

LA REPLICA

Andrea Maccari, assessore della Giunta Cavallin e candidato sindaco, replica: «Non mi risulta che ci siano perizie approfondite come quelle fatte dopo la chiusura della scuola di Santi Angeli. Quello che era nostra cura eseguire periodicamente è il monitoraggio dello stato delle fessurazioni che sono rimaste stabili e che si erano state riscontrate prima dell’amministrazione Cavallin. Nel 2022 il monitoraggio era stato eseguito a fine giugno, dove le fessurazioni risultavano ancora stabili, poi poco prima dell’apertura dell’anno 22/23 abbiamo ricevuto la segnalazione che ci ha costretto alla chiusura del plesso e l’iter di approfondimento della situazione statica e geologica».