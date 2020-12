TREVISO Maestra no mask alle elementari invita gli alunni ad abbassare le mascherine: "Tanto di Covid muoiono solo i vecchi". Da circa tre settimane alla primaria Giovanni XXIII una supplente negazionista pare inviti i bambini ad abbassare la mascherina in classe, sostenendo che il Covid è innocuo e che colpisce soltanto le persone anziane. E di fronte al rifiuto degli alunni sarebbe arrivata addirittura a minacciarli. Almeno è quanto sostiene il comitato genitori che sabato ha inviato una missiva di fuoco alla preside e oggi hanno fatto intervenire la polizia locale. I vigili si sono quindi presentati alla Giovanni XXIII con il sindaco di Treviso, Mario Conte, per capire meglio la situazione. Tra loro e la supplente c'è stato un lungo colloquio.

Ultimo aggiornamento: 16:11

