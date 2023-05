TREVISO - Lutto nella scuola: è morta all'età di 63 anni Marisa Petrucci, per anni insegnante in diverse scuole della provincia. A portarla via all'affetto dei suoi cari un tumore al pancreas scoperto lo scorso luglio che non le ha lasciato scampo. Laureatasi nel 1983 in Filosofia all'Università Cà Foscari di Venezia, Marisa per più di quarant'anni ha insegnato in numerose scuole medie della Marca (tra cui Maserada, Breda di Piave e Paderno di Ponzano fino alla meritata pensione). Il periodo scolastico più lungo lo ha passato al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, dal 1985 al 2002, dove ha anche avuto modo di conoscere il prof. Enrico Zambon poi sposato nel 2017 e con cui amava fare brevi viaggi ed escursioni.



Da sempre apprezzata per la sua proverbiale disponibilità e professionalità, accompagnando nello studio generazioni di studenti, era solita accogliere tutti con il sorriso, riservando ad ognuno una parola di conforto o stimolo per il futuro. Colta, ironica, empatica e determinata, oltre che grande appassionata di web e informatica, viene oggi ricordata come una persona positiva che amava stare a contatto con la gente.



«Nostra madre era una persona splendida che teneva tantissimo alla sua famiglia. Basti pensare che, una volta scoperta la malattia, a chi le chiedeva "Ora che farai?", rispondeva "Non preoccuparti: per ora voglio tornare a impossessarmi del mio tempo". E così è stato per i pochi mesi in cui l'ha goduta: è stata padrona del suo tempo, che non doveva spasmodicamente riempire né voleva assolutamente sprecare affermano in coro il marito e le due figlie - L'ultimo messaggio, ormai provata dal dolore, ce lo ha lasciato nelle note del suo telefono: "Ciao a tutti. Vi amo!"». Marisa lascia nel dolore il marito Enrico, le figlie Martina (nota imprenditrice digitale nel mondo yoga e benessere) e Michela Sergi rispettivamente con Edoardo e Paolo, il fratello e tantissimi amici che appena avuta notizia della sua scomparsa si sono subito stretti intorno alla famiglia.