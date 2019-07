Lista di attesa al Riccati: mancano aule

di Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Al Riccati servono almeno sei aule in più. Se non verranno trovate nel giro di un mese e mezzo, un centinaio di studenti rischieranno di rimanere fuori. Tra le ipotesi c'è anche quella di avere in prestito alcune classi dalle scuole elementari di Treviso che a causa del calo demografico a settembre si ritroveranno mezze vuote. È una corsa contro il tempo. Il grafico delle iscrizioni all'istituto tecnico economico della città è costantemente in ascesa. Nel 2018 sono arrivati cento studenti in...