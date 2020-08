A fuoco il tetto della scuola di Faè, maxi intervento dei Vigili del fuoco

ODERZO - A fuoco il tetto della scuola a Faè di Oderzo, maxi intervento dei Vigili del fuoco. Dalle 11 il Comando provinciale di Treviso è impegnato per il rogo al tetto della scuola della frazione di Faè, tra le campagne opitergine.



I Pompieri sono intervenuti con diverse squadre arrivate da Motta,Conegliano, Treviso, dall'aeroporto e da altri distaccamenti.



La struttura di 4 piani ha preso fuoco proprio sulla sommità. A rendere ulteriormente difficoltoso l'intervento le raffiche di vento che alimentano ulteriormente le fiamme. Sul posto anche il 118 ma non ci sarebbero persone coinvolte. In mattinata I Pompieri erano intervenuti a Salgareda per l'incendio di un abbaino della biblioteca comunale, al terzo piano dello stabile. In questo caso i danni sono stati limitati.