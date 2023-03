TREVISO - Corsi di recupero a pagamento. Le attività per consentire agli studenti di rientrare dal “debito” (il vecchio “rimandato a settembre”) sono e restano aperte a tutti. Nonostante siano obbligatorie però, molte scuole, a partire dai licei, non ricevono più i fondi statali per pagare gli insegnanti impegnati su questo fronte. E così sono costrette a coprire il costo delle lezioni usando il contributo volontario versato dalle famiglie. I genitori, in buona sostanza, si pagano i corsi. Anzi, alcuni istituti stanno anche valutando la possibilità di chiedere una compartecipazione aggiuntiva proprio alle famiglie degli studenti con delle insufficienze in pagella, i “debiti ” appunto, per scongiurare il rischio di organizzare corsi di recupero ridotti all’osso. Altro che la famigerata carta igienica da portare da casa. Qui si parla proprio di lezioni. Con buona pace degli obiettivi originari: il contributo volontario, che nelle scuole come i licei si aggira ormai da tempo sui 100 euro l’anno, tra l’altro in media non versato dal 25% delle famiglie, era stato pensato solo per finanziare iniziative aggiuntive, extra-curricolari, cioè in più rispetto alle normali attività. Ma ad oggi la situazione è questa.

STRADA SEGNATA

Le difficoltà riguardano ad esempio il liceo Da Vinci di Treviso. Così come il liceo Giorgione di Castelfranco. Anche il turistico Mazzotti e l’istituto per geometri Palladio di Treviso devono fare i conti con le cifre messe a bilancio. E così via. Ad oggi, va specificato, le scuole non hanno ancora chiesto contributi aggiuntivi alle famiglie dei ragazzi con insufficienze. Se i rubinetti dei finanziamenti resteranno chiusi, però, la strada è segnata. « Ci stiamo ragionando. Altrimenti rischiamo di fare dei corsi non della qualità che vorremmo - spiega Mario Dalle Carbonare, preside del liceo Da Vinci - il punto è che per dar vita a corsi di recupero credibili bisogna tirare fuori dei soldi. Questi arrivavano dallo Stato, dato che in particolare i corsi di giugno sono obbligatori. Ma da qualche anno non vediamo più nulla. Così dobbiamo pagarli con il nostro bilancio. E in questo caso l’unica voce disponibile è il contributo dei genitori » .

COSTI ONEROSI