TREVISO - L'emergenza coronavirus sta creando un effetto domino nelle scuole. Le promozioni automatiche dell'anno scorso hanno portato a un aumento dei bocciati nell'anno scolastico che si è appena concluso. L'incremento va dal 4 al 15%. Gli istituti si sono rimessi in pari fermando, soprattutto in seconda, chi era stato mandato avanti a tavolino. E adesso molti tra gli studenti bocciati nei licei puntano a trasferirsi in un istituto tecnico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati