TREVISO - Insultia al sindaco di Treviso, Mario Conte, sono comparsi nella notte all'ingresso dell'istituto per geometri Palladio di via Tronconi a Treviso. «Conte fai moralista, sei solo nazista». Questa la scritta, infissa con la vernice rossa e siglata la doppia W cerchiata, la firma del movimento no vax. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che stanno cercando nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alcuni indizi.