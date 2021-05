Maserada sul Piave. Folgorato da una scossa elettrica sprigionata da un utensile: uomo muore a 58 anni

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Un uomo di 58 anni di Maserada sul Piave (Treviso), Valeriano Fregonese, è stato trovato morto oggi in un locale da lui utilizzato come laboratorio per piccoli lavori domestici, sul retro della sua abitazione. Secondo le prime ipotesi ad ucciderlo sarebbe stata una scossa elettrica sprigionata da un utensile. Non si esclude che all'esito possa aver contribuito una patologia cardiaca di cui l'uomo soffriva. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte di personale del Suem l'uomo è deceduto.